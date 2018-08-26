Фанаты Цоя просят продавца вернуть паспорт отцу музыканта

Поклонники Виктора Цоя не поддержали продажу советского паспорта и рукописей музыканта. Они призывают продавца вернуть ценные вещи семье Цоя.

«Вернуть, как будто Цой жив. Это будет невероятный мост времени. Невероятный подарок отцу и всем поклонникам Виктора. Ведь в этот момент Цой станет на какое-то время участником реального события, происходящего сейчас. Из легенды он станет просто парнем, потерявшим паспорт, любимым сыном», - говорится в сообщении активистов.

Под обращением подписался петербургский художник Сергей Елгазин, который создал на месте закрашенного граффити с портретом Цоя «антиграффити».

Напомним, 23 августа петербуржец выложил на доску бесплатных объявлений Avito паспорт и рукописи Виктора Цоя. Среди личных вещей музыканта есть оригинал песни «Перемен», а в паспорте – страницы со штампами о заключении брака с Марьяной Родованской.

Уже на следующий день мужчина снял объявление. По его словам, он подписал договор с аукционным домом «Литфонд», куда и передал все раритеты.

Отец музыканта Роберт Цой заявил, что продавец просто хочет заработать денег, и вся эта история — чистый блеф.