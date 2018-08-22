Ровно 55 лет назад пассажирский самолет сел прямо на Неву
-
Приводнение ТУ-124 на Неву. Фото: Юрий Туйск
Ровно 55 лет назад, 21 августа 1963 года, пассажирский самолет Ту-124 сел на Неву недалеко от Александро-Невской лавры. Это был единственный случай в российской авиации, когда при посадке на воду никто не погиб. Издание «Бумага» вспомнило про это событие и поговорило с авиажурналистом Андреем Меньшениным.
Посадку Ту-124 часто сравнивают с аналогичным приводнением самолета на реку Гудзон в Нью-Йорке. С американским самолетом причина очевидна — отказ двигателя. А вот что случилось в Петербурге, до сих пор не ясно до конца, рассказывает Меньшенин.
«Выполняли полет по стандартным инструкциям, столкнулись с нештатной ситуацией (заклинило переднюю опору шасси), потом что-то произошло, и экипаж оказался в самолете без двигателей над густонаселенным городом», — говорит журналист.
-
Экипаж ТУ-124. Крайний справа — второй пилот Василий Чеченев, рядом с ним — командир воздушного корабля Виктор Мостовой
По словам Меньшенина, в какой-то момент самолет остался без топлива. Почему оно закончилось, неизвестно. «По одной версии, в Ту-124 барахлили датчики, показывая топливо, которого на самом деле не было. По другой, пилоты просто прозевали момент, когда закончилось топливо, пытаясь поправить заклинившую стойку шасси».
В итоге у Ту-124 остался слишком маленький запас высоты — всего 500 метров. Это не хватило, чтобы спланировать до Шоссейной (старое название Пулкова). Оставалось только сесть прямо на Неву. На больших скоростях свойства воды по упругости не уступают бетону, но из-за неровностей и волн самолет может разрушиться. В этом и состоит главная опасность приводнения.
Благополучная посадка произошла по трем причинам: во-первых, ее производил второй пилот, Василий Чеченев, у которого был опыт полетов на гидросамолетах; во-вторых, на Неве практически не было волн; в-третьих, когда самолет оказался на воде, мимо проходил буксир, который почти сразу вытащил его на берег.
«В чем реально заслуга экипажа: когда они уже оказались в этой патовой ситуации, за считанные секунды успели принять решение. Эти секунды очень важны. Пилоты смогли оценить обстановку и договориться, что делать», — говорит Меньшенин.
Можно предположить, какая была бы катастрофа, если бы самолет упал на жилые дома. Сейчас над Петербургом есть зоны ограничения и запрета полетов. Над центром города летать может только госавиация и санитарная авиация.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.