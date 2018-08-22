Ровно 55 лет назад пассажирский самолет сел прямо на Неву

Ровно 55 лет назад, 21 августа 1963 года, пассажирский самолет Ту-124 сел на Неву недалеко от Александро-Невской лавры. Это был единственный случай в российской авиации, когда при посадке на воду никто не погиб. Издание «Бумага» вспомнило про это событие и поговорило с авиажурналистом Андреем Меньшениным.

Посадку Ту-124 часто сравнивают с аналогичным приводнением самолета на реку Гудзон в Нью-Йорке. С американским самолетом причина очевидна — отказ двигателя. А вот что случилось в Петербурге, до сих пор не ясно до конца, рассказывает Меньшенин.

«Выполняли полет по стандартным инструкциям, столкнулись с нештатной ситуацией (заклинило переднюю опору шасси), потом что-то произошло, и экипаж оказался в самолете без двигателей над густонаселенным городом», — говорит журналист.