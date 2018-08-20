Петербург вошел в тройку регионов с самой грязной землей
Роспотребнадзор составил список российских регионов с самой грязной почвой. Петербург занимает третье место — 29 % образцов земли не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, говорят специалисты.
На втором месте расположилась Новгородская область — там нормам не соответствует 33 % почвы. Лидером стал Приморский край — 44 % земли загрязнено.
Также в список вошли Кировская область (27 %), Северная Осетия (23 %), Челябинская область (21 %) и Москва (13 %).
Проблем с почвой нет в Севастополе, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Калмыкии, Адыгее, Дагестане, Горном Алтае и республике Марий Эл.
Специалисты отмечают, что половину образцов почвы на пробу собирали с территорий детских садов, школ и детских площадок. В некоторых пробах нашли марганец, свинец, ртуть и пестициды.
Также Петербург вошел в пятерку городов с самым грязным воздухом. Мы попросили журналистку, преподавательницу СПбГУ и участницу переговорного процесса ООН в области изменения климата Ангелину Давыдову объяснить нам, как это влияет на людей и что с этим делать обычному горожанину.
А вот с водой в Петербурге все хорошо — специалисты признали ее одной из самых чистых в России.
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