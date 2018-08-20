Умер 95-летний почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров

Михаил Бобров родился 11 августа 1923 года. В начале Великой Отечественной войны Бобров был разведчиком, сражавшимся в тылу врага. В годы блокады он, как военный альпинист, укрывал маскировочной сеткой высотные доминанты города: Исаакиевский, Петропавловский, Никольский соборы, Адмиралтейство, Инженерный замок.

После войны окончил Краснознаменный военный институт физической культуры, двадцать лет возглавлял кафедру физической культуры и спорта в Военной академии имени А. Ф. Можайского.

В 1982 году он начал работать на «Ленфильме» в качестве главного консультанта по трюкам.

После войны Михаил Бобров работал в военном институте физкультуры, стал автором более сотни научных работ. Бобров занесен в «Книгу рекордов Гиннесcа» как старейший в мире покоритель Северного полюса (1999).

О своей удивительной жизни Михаил Михайлович рассказывал журналу «Собака.ru» в интервью для рубрики «Портреты».

Фото: Президентская библиотека

По материалам «Фонтанки»