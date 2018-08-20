Умер 95-летний почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров
19 августа в санатории поселка Комарово скончался почетный гражданин Петербурга, спортсмен и заслуженный тренер, 95-летний Михаил Бобров. Информацию о его смерти подтверждает аппарат петербургского Заксобрания, пишет «Фонтанке».
Михаил Бобров поправлял здоровье в санатории. В последние годы состояние заслуженного тренера подорвала история с недвижимостью в Ленинградской области. Семья Боброва в 2016 году жаловалась в полицию на мошенническую, как им казалось, схему: владелец земли, на которой был построен дом Бобровых, воспользовался механизмом «дачной амнистии», приватизировав их недвижимость вместе с участком. Правоохранительные органы так и не смогли найти нарушения закона в действиях обидчика почетного петербуржца.
Свои соболезнования в связи с кончиной Боброва выразили спикер городского парламента Вячеслав Макаров и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Михаил Бобров родился 11 августа 1923 года. В начале Великой Отечественной войны Бобров был разведчиком, сражавшимся в тылу врага. В годы блокады он, как военный альпинист, укрывал маскировочной сеткой высотные доминанты города: Исаакиевский, Петропавловский, Никольский соборы, Адмиралтейство, Инженерный замок.
После войны окончил Краснознаменный военный институт физической культуры, двадцать лет возглавлял кафедру физической культуры и спорта в Военной академии имени А. Ф. Можайского.
В 1982 году он начал работать на «Ленфильме» в качестве главного консультанта по трюкам.
После войны Михаил Бобров работал в военном институте физкультуры, стал автором более сотни научных работ. Бобров занесен в «Книгу рекордов Гиннесcа» как старейший в мире покоритель Северного полюса (1999).
О своей удивительной жизни Михаил Михайлович рассказывал журналу «Собака.ru» в интервью для рубрики «Портреты».
Фото: Президентская библиотека
По материалам «Фонтанки»
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