«Вы всегда будете с нами»: Чебурашка попрощался с Эдуардом Успенским в ролике «Союзмультфильма»

Эдуард Успенский умер на 81-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Прощание с писателем прошло 18 августа в Центральном доме литераторов в Москве. Похоронен Успенский будет на Троекуровском кладбище.

Именно Успенский подарил всем нам таких легендарных детских героев, как Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков и множество других. Также он приложил руку к созданию передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка».

Мы собрали знаковые мультфильмы по его произведениям, на которых выросло несколько поколений в этом материале.

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