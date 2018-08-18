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«Вы всегда будете с нами»: Чебурашка попрощался с Эдуардом Успенским в ролике «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» опубликовал специальный ролик, в котором Чебурашка прощается с Эдуардом Успенским. Персонаж благодарит писателя за жизнь и за счастливое детство зрителей.

 

 

Эдуард Успенский умер на 81-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Прощание с писателем прошло 18 августа в Центральном доме литераторов в Москве. Похоронен Успенский будет на Троекуровском кладбище.

Именно Успенский подарил всем нам таких легендарных детских героев, как Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков и множество других. Также он приложил руку к созданию передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка».

Мы собрали знаковые мультфильмы по его произведениям, на которых выросло несколько поколений в этом материале.

Читайте также: «Он помог нам увидеть волшебство даже в тарелке с супом»: лучшие мультипликаторы Петербурга – об Эдуарде Успенском.


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