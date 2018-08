Умерла Арета Франклин

В США умерла певица, исполнительница ритм-энд-блюза, соула и госпела Арета Франклин. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ее семьи. Причиной смерти стал рак. Исполнительнице было 76 лет.

Арета родилась в семье священника и начала свою карьеру в церковном хоре Детройта (штат Мичиган). Первые записи были сделаны в 14 лет — тогда же она подписала контракт со студией Columbia Records. Этот период называют самым неудачным в ее карьере: песни редко попадают на радио и в чарты. Рассветом ее творчество принято считать переход в Atlantic Records: именно тогда, в 1968, она выпускает «Chain of Fools», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», записывает кавер на композицию Отиса Реддинга «Respect» и получает первую премию «Грэмми».

Арета становится негласным лидером феминистского движения, а также оказывает влияние на борьбу за гражданские права среди всех афроамериканцев США. В январе 1987 года она стала первой женщиной, чьё имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Как отмечают музыкальные критики, с возрастом творческая экспрессия певицы утихает, она сосредотачивается на исполнении традиционных поп-шлягеров. В репертуаре Ареты множество дуэтов: с Джорджем Майклом, Уитни Хьюстон, Марайей Кэри, Энни Леннокс, Мэри Джей Блайдж, Фрэнком Синатрой, Глорией Эстефан, Кристиной Агилерой.

В 2005 году ей была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы.