Станциям петербургского метро предлагают присвоить порядковые номера

Глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов предложил присвоить каждой станции метро свой порядковый номер, пишут «Известия». Инициатива направлена вице-губернатору Петербурга Игорю Албину.

По мнению Черепанова, нововведение поможет иностранным туристам лучше ориентироваться в подземке. «Как показала практика недавно прошедшего чемпионата мира по футболу, названия петербургских станций метрополитена достаточно сложные для восприятия иностранцами», — говорится в письме чиновника.

Черепанов отметил, что станции нумеруют в метрополитенах Варшавы и Дубая.

Ранее депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев предложил сделать проезд в городском метро бесплатным в экстренных ситуациях.