В Госдуме предлагают установить единую цену на школьную форму

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить единую цену на школьную форму по всей России. «Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше», - цитирует депутата РИА Новости.

По мнению Чершынова, для учеников младшей и средней школы форма не должна стоить дороже 3 тысяч рублей, а для старшеклассников - 4 тысяч рублей. Одежду нужно шить из качественного материала, чтобы ее можно было носить как минимум полгода-год.

«Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя — российские фабрики», — отметил Чернышов. С такой задачей, по его мнению, могут справиться фабрики во Владимирской и Псковской областях.

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