Минэкономразвития предлагает дважды повышать тарифы ЖКХ в 2019 году

Минэкономразвития предлагает повышать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия». Эту инициативу уже направили в Минэнерго, Минстрой и ФАС, пишет «РБК».

С 1 января тарифы хотят повысить на 1,7 %, а с 1 июля - на 2,4 %. Такие меры связывают с прогнозами по инфляции из-за повышения НДС с 18 % до 20 %. По оценке специалистов, в следующем году она может ускориться до 4,3 %.

Ранее Минэкономразвития заявляло, что если тарифы за коммунальные услуги не будут подняты, рост НДС приведет к многомиллиардным убыткам компаний (по предварительной оценке до 100 миллиардов рублей).

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