15-летнего школьника подозревают в поджоге деревянной церкви

Следственный комитет Карелии установил, что к поджогу храма Успения Пресвятой Богородицы причастен 15-летний школьник. Ранее церковь предполагала, что это дело рук туристов. При задержании подросток рассмеялся полицейским в лицо.

Юноша приехал в Кондопогу на летние каникулы к бабушке. Как сообщает «Фонтанка», школьник причислял себя к сатанистам. Его страница в соцсети содержит многочисленные ссылки на интернет-ресурсы, посвященные Люциферу, а аватарка носит изображение перевернутой пятиконечной звезды. Подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД. Против юноши возбуждено уголовное дело.

Пожар в деревянном памятнике начался утром 10 августа.