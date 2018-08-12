Вандалы пытались разжечь мангал на Медном всаднике

Трудно писать без эмоций. Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего — на фотографиях», - написано в обращении.

«По отношению к Медному всаднику совершён акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру I и, по словам очевидцев, пыталась установить на нём мангал.

Музей городской скульптуры опубликовал фотографии вандалов, которые пытались устроить пикник прямо на Медном всаднике. Сотрудники музея просят помощи в поисках молодых людей.

По словам петербурженки, на памятник залезли несколько человек, которые затащили туда разобранный мангал и пакет с углем. Внизу стояла большая компания, которая поддерживала товарищей.

В Музее городской скульптуры просят всех, кто узнал людей на фото, позвонить по телефонам: 274-26-35, 271-27-04 или написать на почту:pr.gmgs@gmail.com.