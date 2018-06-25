В Петербурге женщины зарабатывают больше мужчин (но только в трех сферах)

Только в трех сферах экономической деятельности женщины в Петербурге зарабатывают больше мужчин. Такие данные были озвучены на первом заседании координационного совета при правительстве города по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, сообщает пресс-служба комитета по социальной политике. «Только в трех сферах доход женщин оказался выше. Это строительство (63,7 тыс. рублей — женщины и 55,9 тыс. рублей — мужчины), деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (35 тыс. рублей — женщины и 32,5 тыс. рублей — мужчины), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (48,9 тыс. рублей — женщины и 46,8 тыс. рублей — мужчины)», — говорится в сообщении.

Также на заседании говорилось о том, что по статистике в Петербурге на тысячу мужчин приходится около 1213 женщин (это данные за 2016-й год), при этом такой показатель достигается во многом за счет большего количества женщин старше пенсионного возраста. «У нас складывается такая картина, что почти 70% всех пенсионеров — женщины», — отметила начальник отдела анализа общественного мнения и социальных проблем Петербургского информационно-аналитического центра Елена Аргунова. Вместе с тем в структуре занятости в Петербурге отмечается равенство полов: в 2017 году соотношение составляло 50% на 50%.

По материалам «ДП»