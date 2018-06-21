Закон о сигаретах распространится на вейпы

В правительстве не будут вводить отдельные правила для регулирования электронных сигарет и подчинят их законам об обычных, сообщает РБК по итогам совещания с участием двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой.

Таким образом, ограничения действующего федерального закона № 15 («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака») коснуться и электронных сигарет. В Минздраве считают, что такое решение «абсолютно правильное и соответствующее современным научным данным и международным требованиям».

Сейчас рынок вейпов никак не регулируется.

В марте 2017 года РЖД одной из первых компаний запретила использовать электронные сигареты в поездах дальнего следования. Проект «ЗОЖ», утвержденный в конце июля 2017 года президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию, предполагает введение запрета на кальяны и вейпы в российских ресторанах.