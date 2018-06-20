Спикер петербургского парламента объяснил повышение пенсионного возраста войной и абортами

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров объяснил необходимость повышения пенсионного возраста войной, санкциями и большим количеством абортов.

«Надо честно сказать, что Россия это воюющая страна. Она в условиях санкций, поменялась геополитическая ситуация, я уже не говорю об экономической ситуации. Кроме того, у нас демографические проблемы — более миллиона абортов в год», — сказал спикер.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.