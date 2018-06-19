Россия введет пошлины на товары из США, у которых есть отечественные аналоги

В России введут дополнительные пошлины на импорт американских товаров, которые имеют отечественные аналоги. Как сообщает РБК, таковы «балансирующие меры» Минэкономразвития. Пошлины введут в ближайшее время, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — подчеркнул он. При этом, какие именно товары попадут в список, не уточняется. «Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время — потребуется ещё несколько дней», — уточнили в пресс-службе МЭР. Принятие мер связано с введением пошлин на импорт стали и алюминия со стороны Америки.

19 июня также стало известно, что в правительстве обсуждают новый вариант снижения порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно новой схеме, в начале 2019 года планируют ввести пошлины на товары из иностранных интернет-магазинов дороже 500 евро, а с июля 2019-го — снизить порог беспошлинного ввоза до 100 евро без ограничения на количество отправлений в течение месяца. Окончательное решение пока не принято, предложенный вариант находится на обсуждении.

По материалам «ДП»