Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро

В правительстве обсуждают новый вариант снижения порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно новой схеме, в начале 2019 года планируют ввести пошлины на товары из иностранных интернет-магазинов дороже 500 евро, а с июля 2019-го — снизить порог беспошлинного ввоза до 100 евро без ограничения на количество отправлений в течение месяца. Окончательное решение пока не принято, предложенный вариант находится на обсуждении.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах.

На прошлой неделе «Почта России» попросила правительство отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 200 евро. Напомним, сейчас Минфин планирует с 1 июля снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 500 евро, а с 2019 года — до 200 евро. Сейчас без уплаты пошлины можно получать заказы на общую сумму до тысячи евро и весом до 31 килограмм в течение месяца. Помимо этого с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года проходит эксперимент, в рамках которого операторы экспресс-доставки запросят у получателей ИНН и ссылки на приобретенные товары.