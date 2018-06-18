В России хотят обложить пошлиной все покупки в зарубежных интернет-магазинах

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах, пишут «Ведомости» со ссылкой на два федеральных источника.

В таможенной службе считают, что даже товары для личного пользования, покупаемые онлайн, должны продаваться как коммерческие. В связи с этим с сайтов хотят взимать пошлину в 20%, а также комбинированную ставку, например, не менее одного евро за килограмм.

Внедрить такую систему в ведомстве предложили «через год-полтора». Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в случае принятия, предложение вступит в силу не раньше 2020 года. По оценкам ФТС, инициатива может ежегодно приносить в бюджет страны до 25 млрд рублей в год.

На прошлой неделе «Почта России» попросила правительство отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 200 евро. Напомним, Минфин планирует с 1 июля снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 500 евро, а с 2019 года — до 200 евро. Сейчас без уплаты пошлины можно получать заказы на общую сумму до тысячи евро и весом до 31 килограмм в течение месяца. Помимо этого с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года пройдет эксперимент, в рамках которого операторы экспресс-доставки запросят у получателей ИНН и ссылки на приобретенные товары.