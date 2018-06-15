В Госдуме призвали влюбляться в иностранцев во время ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев призвал болельщиков и футболистов влюбляться и создавать смешанные семьи во время ЧМ-2018.

«Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов», — заявил он.

По мнению Дегтярева, смешанные союзы и рождение детей станут «замечательным итогом», гуманитарным и культурным вкладом этого чемпионата мира по футболу во все человечество

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ.