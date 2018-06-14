Как Владимир Якушев сделал Пулково лучшим аэропортом России
Под руководством Владимира Якушева Пулково был признан лучшим аэропортом России и установил рекорд по числу перевезенных пассажиров — в прошлом году их было 16 миллионов.
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Пиджак и брюки Pal Zileri , сорочка Isaia , платок Tom Ford (все — ДЛТ)
Пулково постоянно фигурирует в наградных листах разных профпремий — от российской Sky Travel Awards до международной Airports Council International. Вам важны результаты или это все погремушки?
Для меня важны. Рейтинги показывают, какими глазами на нас и на другие аэропорты смотрят пассажиры. Для того чтобы попасть в шорт-лист второй премии, нужны высокие оценки по системе Airport Service Quality — это глобальный опросник для пассажиров аэропортов по всему миру. Международный совет аэропортов присылает нам и еще 108 участникам квартальные отчеты по этим показателям. Причем смысл несет не только абсолютное их значение, но и относительное. Иногда наш уровень стал круче на двадцать процентов, но радостный пресс-релиз выпускать рано, если кто-то из конкурентов подтянулся на все тридцать. Как советовала Алисе Королева, надо бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте.
А сами вы отслеживаете изменения в других аэропортах или доверяете отчетам?
Ну, мы все профессиональным образом поглядываем по сторонам, когда куда-то летим. Но если аэропорт удивил классным результатом в рейтинге, то можно и специально туда отправиться. Например, недавно я обнаружил ноу-хау в Кейптауне. По ротондам всех хабов ездят автомобили, водители которых иногда забывают об их габаритах. Так вот в ЮАР для борьбы с этим явлением поставили хорошие отбойники. Где-то работает стратегия всеобщего обучения и просвещения, где-то — защиты от дурака. Обе имеют право на жизнь, и обе можно интегрировать на пользу нашему Пулково.
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Куртка Ralph Lauren Purple, пиджак Pal Zileri, сорочка Isaia, платок Tom Ford (все — ДЛТ)
На что вы в первую очередь обращаете внимание как «тайный пассажир»?
Вежлив ли персонал, чисто ли вокруг, насколько соответствует загрузка аэропорта его инфраструктуре. Бывает, что возведен дворец, а внутри никого. Или наоборот: настолько тесно, что негде присесть. Если люди перед посадкой расположились на полу — это довольно очевидный сигнал о неправильной организации пространства. Вообще наша задача в том, чтобы обеспечить потребности пассажира. Например, молельня — типовая услуга для всех аэропортов мира. В Пулково тоже есть часовня, справа от входа в зал прибытия. Вот с покурить проблема пока есть, так как это внутри терминала запрещено. Но я надеюсь, что скоро законодательство изменится и позволит нам оборудовать «аквариумы» с вытяжкой. Курильщики страдают от действующего запрета, и в наших же интересах дать им возможность подымить в специально отведенном месте, а не где-то в туалете, беспокоя и окружающих, и пожарную сигнализацию.
Как часто вы в небе?
Время от времени, в среднем раз в неделю. Обычно это короткие командировки в Москву и обратно. А еще чаще ставлю собственные опыты как пилот-любитель неподалеку, на аэродроме Гостилицы. У меня мощная спортивная «Экстра» с маленьким винтом на носу.
То есть вы пилот?
Не по профессии, но с летной лицензией. Даже выступаю как спортсмен на соревнованиях, делаю фигуры высшего пилотажа. Наверное, это было неизбежно. Мой отец — военный летчик, отец и дед жены — гражданские пилоты. Так что небо всегда было рядом и тянуло. Но школу я оканчивал в разгар перестройки. Военных тогда было много, а перспектив у них — наоборот. Я окончил МФТИ, затем получил MBA во французской бизнес-школе INSEAD, занимался общим менеджментом. Мечта сбылась, когда спустя годы я обнаружил, что можно вот так запросто прийти на аэродром, записаться в клуб и взлететь. А два года назад авиация все-таки стала для меня и работой, когда я пришел в Пулково.
Это ваша романтическая летная натура позволила внести в новый терминал Пулково скульптуры ангелов Дмитрия Шорина?
Думаю, само здание диктует вовлеченность в современное искусство. Причем и старый терминал тоже: построенный знаменитым архитектором Александром Жуком Пулково-1, который называют «Пять стаканов», в свое время удостоился Госпремии СССР. А за инженерный проект нынешнего терминала Пулково его разработчик — шведская компания Ramboll получила премию Structural Awards. Так что сюда не могли не вписаться бронзовый перволетчик Дмитрия Каминкера перед входом, работы Флоренского и Шорина, Петр I в полный рост от скульптора Михаила Дронова. Это и арт-объекты, и ориентиры: кто потерялся, встречается под ними.
Усилились ли меры безопасности в Пулково за последние годы?
Да, и выросло число занятых в этой сфере сотрудников. Осваиваем новые требования, новую систему организации. Но вообще Пулково всегда держался в особом тонусе: пассажиры нас больше всех ругают за дотошный контроль. Однако каждому будет спокойнее, если досмотр пройдет внимательно.
Пассажиропоток аэропорта растет?
Стабильно в последние полтора года. Даже несмотря на то, что несколько лет назад тренд развернулся с международных рейсов на внутренние. Это случилось из-за обвала курса рубля, закрытия популярных направлений вроде Турции и Египта. Но сейчас рост числа пассажиров на международных линиях идет с двойной скоростью.
Скоро статистику вам сильно украсит мундиаль. Не боитесь разрушительной силы футбольных фанатов?
Специально по этому случаю вводим в работу до конца чемпионата мира старый терминал. Он будет работать по реверсивной схеме: поочередно на прием и отправление организованных групп болельщиков, которые прилетают чартерами строго на матч. Так что если между фанами начнется какая-то эпохальная стычка — то, по крайней мере, в изолированном месте. Но мы все-таки старательно разводим по времени прибытия рейсы из стран-соперниц.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Крыша дома военморов
Мичуринская ул., 1/
Петровская наб., 8 Строительство жилого дома для Наркомата ВМФ СССР закончилось в 1941 году, и скульптурную группу «Матрос и кораблестроитель» устанавливали над аркой после начала войны, когда уже начались бомбежки Ленинграда.
текст: Алла Шарандина
фото: Алексей Сорпов, Иван Смелов
стиль: Эльмира Тулебаева
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