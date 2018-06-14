Как Владимир Якушев сделал Пулково лучшим аэропортом России

Пулково постоянно фигурирует в наградных листах разных профпремий — от российской Sky Travel Awards до международной Airports Council International. Вам важны результаты или это все погремушки?

Для меня важны. Рейтинги показывают, какими глазами на нас и на другие аэропорты смотрят пассажиры. Для того чтобы попасть в шорт-лист второй премии, нужны высокие оценки по системе Airport Service Quality — это глобальный опросник для пассажиров аэропортов по всему миру. Международный совет аэропортов присылает нам и еще 108 участникам квартальные отчеты по этим показателям. Причем смысл несет не только абсолютное их значение, но и относительное. Иногда наш уровень стал круче на двадцать процентов, но радостный пресс-релиз выпускать рано, если кто-то из конкурентов подтянулся на все тридцать. Как советовала Алисе Королева, надо бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте.

А сами вы отслеживаете изменения в других аэропортах или доверяете отчетам?

Ну, мы все профессиональным образом поглядываем по сторонам, когда куда-то летим. Но если аэропорт удивил классным результатом в рейтинге, то можно и специально туда отправиться. Например, недавно я обнаружил ноу-хау в Кейптауне. По ротондам всех хабов ездят автомобили, водители которых иногда забывают об их габаритах. Так вот в ЮАР для борьбы с этим явлением поставили хорошие отбойники. Где-то работает стратегия всеобщего обучения и просвещения, где-то — защиты от дурака. Обе имеют право на жизнь, и обе можно интегрировать на пользу нашему Пулково.