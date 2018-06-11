18+

В Петербурге умер один из «Поэтов Малой Садовой» Евгений Вензель

  • фото: facebook.com/ivan.ahm.5

В Петербурге ушел из жизни поэт Евгений Вензель. Ему было 70 лет. Об этом в социальных сетях сообщают его коллеги. О причинах смерти, дате и месте похорон не сообщается. «Неровный, может быть, но прекрасный, недооценённый поэт, некоторые его вещи я очень люблю», — написал на своей странице в Facebook поэт и прозаик Александр Скидан.

 Евгений Вензель родился 29 июня 1947 года в Ленинграде. Он учился в художественной школе № 190, а после ее окончания работал грузчиком, сторожем и матросом в яхт-клубе. В 1962 Вензель начал писать стихи, а в 1965 публиковался в самиздатском альманахе «Fioretti». Поэт также входил в круг неофициальных литераторов в Ленинграде 60-х — 70-х годов «Поэты Малой Садовой», который был назван так, потому что встречи участников этого движения проходили на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, 8, где располагался отдел кулинарии Елисеевского гастронома.

По материалам «ДП»

  • фото: Квартальный надзиратель

 Одно из стихотворений Евгения Вензеля:

есть в старых петербургских
квартирах едоки
картофеля и рыбы
печали и тоски

и словно гриф усталый
потертый как пятак
куда-то в угол смотрит
небритый Пастернак

а вот в ногах усталых
тяжелого стола
столпилися бутылки
зеленого стекла

воинственных пирушек
вещественный итог
а завтра их потащат
за отческий порог

средь книжек — тощий Рильке
и очень толстый Блок
на выцветших обоях
цветет чертополох

в шкафу когда-то белом
вещам надежный сон.
На коврике горелом
потертый патефон.

Лет десять стонет голубь.
Но все пошло на слом...
Лишь водосточный желоб
темнеет над окном.

1968, 1974


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров