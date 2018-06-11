В Петербурге умер один из «Поэтов Малой Садовой» Евгений Вензель

В Петербурге ушел из жизни поэт Евгений Вензель. Ему было 70 лет. Об этом в социальных сетях сообщают его коллеги. О причинах смерти, дате и месте похорон не сообщается. «Неровный, может быть, но прекрасный, недооценённый поэт, некоторые его вещи я очень люблю», — написал на своей странице в Facebook поэт и прозаик Александр Скидан.

Евгений Вензель родился 29 июня 1947 года в Ленинграде. Он учился в художественной школе № 190, а после ее окончания работал грузчиком, сторожем и матросом в яхт-клубе. В 1962 Вензель начал писать стихи, а в 1965 публиковался в самиздатском альманахе «Fioretti». Поэт также входил в круг неофициальных литераторов в Ленинграде 60-х — 70-х годов «Поэты Малой Садовой», который был назван так, потому что встречи участников этого движения проходили на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, 8, где располагался отдел кулинарии Елисеевского гастронома.

По материалам «ДП»