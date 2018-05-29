Смольный выплатит 5 млн рублей пострадавшим при теракте в «Перекрестке»

Смольный выплатит 5 млн рублей на компенсации пострадавшим при теракте в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по социальной политике.

«Общая сумма выплат составит 5 млн рублей, из которых 1 млн – это средства на двух оставшихся пострадавших, которые выделены в соответствии с постановлением от 18 мая и будут переведены в ближайшее время. Всего при взрыве пострадали 18 человек, из которых у 12 пострадавших установлена легкая степень вреда здоровью, у четверых — средней тяжести, у двоих — без вреда здоровью», — рассказали чиновники.

Напомним, 27 декабря около 18:30 в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. В одной из камер хранения находилось самодельное взрывное устройство мощностью 200 в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, оно пролежало там не более 30 минут. Погибших нет было. В конце декабря Георгий Полтавченко подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в теракте в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, согласно которому сумма компенсации составит 300 тысяч рублей.