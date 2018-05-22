В Госдуме предложили разрешить выдавать ипотеку с 14 лет

В Госдуме предложили разрешать оформлять ипотеку россиянам с 14 лет, пишет РИА «Новости». Инициатором нововведения выступил депутат Василий Власов.

«Проблема обеспечения жильем молодых людей уже много десятилетий носит нерешенный характер. Учитывая, что одним из самых распространенных способов приобретения недвижимости является ипотека, следует разработать юридический механизм совместно с Банком России, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду», — заявил он.

Власов также предлагает ввести правило, согласно которому платежи по ипотеке будут идти вначале на погашение основного долг за недвижимость.