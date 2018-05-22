Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях, в котором нет конкретных ограничений

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран, которые поддержали ограничительные меры против России.

Правительство по решению президента имеет право запрещать ввоз практически любых товаров за исключением жизненно необходимых, аналоги которых не производятся в России (например, редкие лекарства и медицинское оборудование). Также ограничение не касается товаров личного пользования, которые ввозят как россияне, так и иностранцы.

Документ о контрсанкциях был введен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2018 года после того, как США расширили санкционный список, включив в него российских чиновников и бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.