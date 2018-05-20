Starbucks разрешил сидеть в кофейне и пользоваться туалетом людям, которые не совершают покупки

Starbucks изменил политику компании: теперь посетители могут бесплатно зайти в любую кофейню, чтобы просто посидеть или воспользоваться туалетом. Правила вступили спустя месяц после расистского скандала - об этом сообщает The Associated Press.

Ранее в правилах заведений содержались неоднозначные указания насчет пользования туалетом посетителями, которые не совершили покупку, сейчас же их конкретизировали.

Месяц назад двух темнокожих в одной из кофеен Филадельфии арестовали по причине того, что один из них пытался зайти в туалет, не совершая покупок. Мужчин попросили покинуть заведение, но они отказались, из-за чего менеджер вызвал полицию. Темнокожие гости кофейни провели несколько часов под арестом без предъявления обвинений.

В Филадельфию приехал генеральный директор компании после того, как Starbucks обвинили в расизме и неуважении к клиентам. Он извинился перед посетителями, которые, как сообщают СМИ, не стали подавать на сеть кофеен в суд в обмен на оплату обучения в университете и компенсацию.