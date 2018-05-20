В Интернете обсуждают выражение лица бывшей девушки принца Гарри во время венчания

Выражение лица бывшей девушки принца Гарри во время церемонии венчания с американской актрисой Меган Маркл развеселило пользователей Интернета. Челси Дэйви рассталась с принцем в 2007 году, однако оказалась в числе приглашенных на церемонию в Виндзорский замок 19 мая.

Как сообщает Buzzfeed, зрители онлайн-трансляции уделили пристальное внимание реакции Челси.

Как сообщали СМИ, Дэйви бросила принца Гарри из-за ревности, обнаружив в телефоне сообщения от поклонницы.

На свадьбу также была приглашена еще одна бывшая девушка принца - актриса Крессида Бонас, в отношениях с которой принц состоял в 2012 – 2014 годах.

«Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе», — написал один из пользователей в Twitter.

По материалам «Фонтанка.ру»