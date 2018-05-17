К 2050 году в ООН прогнозируют сокращение населения России до 132 миллионов человек

К 2050 году количество населения в России сократится до 132 миллионов человек. Это число прогнозируют в ООН, и оно более на 14 млн меньше, чем в 2017 оду.

Такой прогноз сделан несмотря на то, что в последние годы в стране наблюдалось значительное сокращение смертности и повышение уровня рождаемости, да и в самой ООН несколько раз отмечали положительную динамику.

При этом 110,6 миллиона россиян (74,4% населения) к 2050 году будут проживать в городах, 22,1 миллиона — в сельской местности. Количество жителей Петербурга также вырастет: к 2035 году оно увеличится с 5,35 до 5,6 млн человек.

По состоянию на 2017 год (данные Росстата) численность населения России составляла 146,8 миллиона человек.