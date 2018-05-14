Ролик фонда AdVita одержал победу в конкурсе «Реклама будущего»

Ролик «Вот человек» благотворительного фонда AdVita взял гран-при «За медиа-эффективность» в конкурсе «Реклама будущего». Видео рассказывает о том, сколько усилий и времени требуется для того, чтобы человек с онкологическим заболеванием получил надлежащую помощь через благотворительные фонды.

Видео создала анимационная студия «ДА». Команда фонда AdVita вошла в список людей, изменивших Петербург.

Крупнейший в Петербурге фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями не только находит деньги на лечение, но и консультирует, помогает оформлять документы, находит доноров и даже размещает приезжих. Ежегодно команда AdVita проводит десятки мероприятий: лекции, фестивали, концерты, спектакли, донорские марафоны, бутик-сейл и аукционы, а к своему 15-летию фонд создал масштабный видеопроект «Книга о Женечке», в рамках которого лучшие актрисы страны от Ксении Раппопорт до Чулпан Хаматовой читали отрывки из книги женщины, дочь которой умерла от рака.

14 мая свой день рождения отмечает административный директор фонда Елена Грачева. Редакция «Собака.ru» поздравляет Елену и желает не останавливаться на достигнутом.