Lamborghini папы римского продали на аукционе за 715 тысяч евро

Изготовленный специально для папы римского Франциска спорткар ушёл с молотка на аукционе Sotheby's за 715 тысяч евро. Автомобиль Lamborghini Huracan компания подарила папе Франциску в ноябре прошлого года. Модель выполнена в традиционных цветах Ватикана: белом и золотом. Машину подогнали к зданию Апостольского дворца, где находится резиденция папы.

Понтифик благословил автомобиль и оставил на нём свой автограф. Тогда же стало известно, что подарок будет продан на аукционе, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

По материалам «Фонтанка.ру»