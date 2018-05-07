Владимир Путин определился с кандидатурой премьер-министра

7 мая прошла инаугурация президента Владимира Путина. Согласно Конституции РФ, после инаугурации президент с согласия Госдумы должен назначить премьер-министра, а тот, в свою очередь, предлагает главе государства кандидатуры федеральных министров.

Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума.

Ранее в Петербурге появилось граффити к инаугурации президента . Художники арт-группы «Явь» нарисовали сцену из балета «Лебединое озеро».