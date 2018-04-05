Петербуржцев просят не трогать гнезда птиц

Сейчас у пернатых начался период гнездования, который продолжится до начала августа. Некоторые виды птиц обустраивают свои гнезда прямо на земле. Комитет по природопользованию Петербурга призывает горожан быть внимательнее и бережно относиться с гнездам птиц.

Их нельзя трогать руками. Опасность для птиц могут представлять и собаки. Отмечается, что выгул крупных питомцев без поводка и намордника является правонарушением и влечет за собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность. Если с собакой гуляют на территории среды обитания диких животных, это приравнивают к незаконной охоте.

Также во время гнездования запрещен выгул собак в лесах.