«Пришел поздравить именниницу»: петербургский чиновник перепутал годовщину теракта с юбилеем

Глава МО «Балканский» Савелий Лебедев пришел с букетом цветов и подарком к пострадавшей при теракте в петербургском метро, чтобы поздравить «именинницу с годовщиной», сообщает телеканал «78».

Петербурженка смутилась и ответила, что 3 апреля город вспоминает о грустных событиях и речь идет о годовщине теракта, а не дне рождения. На что Лебедев согласился и ответил, что его бабушка с дедушкой «тоже были в концлагере каком-то» и он «очень серьезно относится к этому всему».

Расследование теракта в петербургском метро «находится в завершающей стадии», говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. В ведомстве установили всех причастных к трагедии, произошедшей 3 апреля.

Во вторник, 3 апреля в Петербурге у станции метро «Технологический институт» в 14:00 состоялась церемония возложения венков к стене вестибюля и презентация «Книги памяти» жертв теракта. В час дня в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида. О том, стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта, нам рассказал аналитик движения «Транспорт и горожане».