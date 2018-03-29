Дмитрий Гавра: «В большинстве случаев первые лица плохо подготовлены к коммуникации в условиях трагедии»

По всем законам кризисной коммуникации объявления нельзя делать до того, как будут точно известны масштабы катастрофы и количество погибших, потому что именно они определяют характер реагирования. Визит первого лица, который утром понедельника обсуждался как невозможный, все-таки случился, как и разговор с жителями – это, на мой взгляд, правильно. Я оцениваю реакцию федеральных властей как адекватную.

Да, телеканалы могли снять рекламу до его объявления, а местная администрация могла бы лучше работать с опровержением слухов. Но что касается реакции государства как такового – я считаю ее верной. Быстрые действия, особенно в том, что касается увольнений, особенно под эмоциональным давлением, могут принести больше вреда, чем пользы.

Легко обвинять других, но многое, что происходит с нами, связано с нашей обыденной несобранностью. Я не говорю, что власть у нас безупречна, но когда случается беда такого масштаба, нужно помнить, что и мы не всегда все делаем правильно. Мы сейчас живем в очень быстром мире, и граждане начали организовываться сами, объявлять акции, в этом ничего плохого нет. Но это не спорт, власть не должна стремиться успеть быстрее. Да, чиновники в регионах ждут распоряжений из Москвы, но так устроена вертикально интегрированная система. А любая самодеятельность в условиях трагедии и недостатка информации опасна.

Соболезнования, организация митингов – это, конечно, хорошо, но проверка подобных торговых центров, которая началась в ту же ночь – намного более важно. Прежде всего должны извлекаться уроки, приниматься меры по немедленному контролю, а не организовываться массовые мероприятия.