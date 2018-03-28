С пожара на Коломяжском эвакуированы 60 человек, в том числе младенец

В Петербурге 28 марта у Коломяжского проспекта, 15, корпус 2, была развернута полноценная спасательная операция. В пятом часу вечера в одном из подъездов загорелась электрощитовая, пояснили в ГУ МЧС Петербурга. Видимо, дым распространился по подъезду и заблокировал выход жильцам с верхних этажей.

В ближайшую школу из горящего на Коломяжском дома эвакуированы 60 человек. В здании с 13-го по 18-й этаж горела проводка. Несколько человек обратились к медикам из-за отравления дымом, в больницу увезли двухмесячного ребенка.

Как сообщает городское управление МЧС, с шести вечера ранг пожара на Коломяжском, дом 15, корпус 2, снизили со второго до первого номера, огонь был локализован. Горела изоляция кабеля на площади в 100 погонных метров с 13-го по 18-й этаж. Из парадных эвакуировали 60 человек, их разместили в школе неподалеку. Сейчас в доме спасатели обходят квартиры. Как уточняют в пресс-службе Приморского района, дом отключен от электричества, решается вопрос о временном переселении жильцов в маневренный фонд. Медицинская помощь из-за отравления дымом понадобилась нескольким жильцам и двухмесячному ребенку.

На месте находится глава районной администрации Николай Цед и начальник городского МЧС Алексей Аникин. Оба они часом ранее присутствовали и на другом пожаре, на улице Савушкина. Там горели 500 квадратных метров автосалона, пожар локализован, работы продолжаются.

Напомним, в пожаре на Коломяжском жильца пытались эвакуировать из окон 23-го этажа. По предварительной информации, его удалось вывести через подъезд.

По материалам "Фонтанки"