Петербургских чиновников будут увольнять после падения сосуль на людей

Упавшие с крыш на горожан сосульки могут привести к увольнению городских чиновников. Об этом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ходе заседания правительства Петербурга 27 марта.

«Первое падение сосулек к крыш жилых домов и зданий, которые принадлежат казне Петербурга, — автоматическое увольнение главы ЖКС, если это частная управляющая компания — будем заниматься отзывом у нее лицензии. Второе падение наледи в том же районе — увольнение заместителя главы администрации района и руководителя районной жилинспекции. Третье падение — автоматическое увольнение главы администрации района. Прошу это запомнить и учесть», — сообщил Полтавченко.

Поводом для введения этих критериев оценки работы чиновников стал проведенный по заказу губернатора опрос горожан о качестве уборке улиц и тротуаров от снега и льда, в ходе которого в каждом районе опросили по 400 человек. Уборку проезжей части дорог 48,7% жителей города оценивают положительно, 23,6% — отрицательно. При этом в Петроградском и Адмиралтейском районах количество отрицательных оценок значительно больше: в Петроградском зафиксировано 36,8% отрицательных отзывов и 33,7% положительных, в Адмиралтейском районе респонденты оставили 36,3% отрицательных и 34,8% положительных отзывов.

Жители этих же районов больше всех недовольны качеством уборки тротуаров: половина опрошенных в Петроградском районе считают, что пешеходные зоны убирают плохо, в Адмиралтейском районе с ними согласны 44% жителей. При этом в среднем по городу 43,7% опрошенных считают, что результаты этой работы можно назвать удовлетворительными. «Этот опрос наглядно показывает, что качество и эффективность работы каждого руководителя и в целом наших служб очень сильно разнятся. Равно как и случаи падения наледи с крыш домов на людей и травматизм из-за гололеда на скользких тротуарах. Мне это все начинает немного не нравиться», — заявил Полтавченко и предложил со следующего года учитывать при общей оценке отзывы о работе глав районных администраций.

По материалам «ДП»

Фото: @hirt_des_seins

