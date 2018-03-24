Viber не выполнит требование ФСБ о дешифровке переписок

ФСБ требует передачу ключей для дешифровки переписки от Viber, одного из самых популярных мессенджеров в России. Компания готова сотрудничать с властями, но ключи для дешифровки сообщений предоставлять не будет: их у компании просто нет.

«Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать» — об этом РБК сообщил операционный директор компании Майкл Шмилов.

Ранее несоблюдение требований ФСБ уже ​обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера — Telegram, которого Роскомнадзор обязал в течение 15 дней предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. На что владелец компании Павел Дуров ответил: «Угрозы заблокировать Telegram не принесут результата».