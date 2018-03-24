Павел Грудинин опубликовал видео с сбриванием усов

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выполнил условия спора с журналистом Юрием Дудем и сбрил усы. Процесс бритья политик снял на видео.

Ролик, где Грудинин сбривает усы, опубликован на канале журналиста и доверенного лица политика во время предвыборной кампании Максима Шевченко.

«Это видео является единственным оригинальным видео и изображением, утвержденным Павлом Грудининым. Еще раз обращаем внимание, что это было сделано в итоге личного спора между Юрием Дудем и Павлом Грудининым и не означает политического признания результатов выборов», – гласит подпись к видео.

В конце ролика Грудинин подчеркнул, что, по его мнению, выборы президента прошли нечестно, а его команда набрала более 15% голосов – именно столько должен был набрать политик, чтобы сохранить усы. По подтвержденных результатам голосования, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов.

По материалам «ДП».