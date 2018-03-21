СМИ истолковали заявление Ксении Собчак как намек на беременность

Телеведущая добавила, что дозвонилась до губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Он поехал на полигон и далее приедет сейчас к нам, к больнице. Делаю все, что могу, но, к сожалению, я пока не президент:(» — пожаловалась Собчак. Она пообещала добиваться закрытия свалки.

Ранее в СМИ появились слухи о беременности Ксении Собчак. Журналисты обращали внимание на то, что в последнее время она носит свободные костюмы и платья с драпировкой в области живота. Кроме того, некоторые списали на беременность необычную реакцию Собчак на оскорбления со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского на предвыборных дебатах. В одном из прямых эфиров Собчак расплакалась. К слову, в Петербурге на выборах президента она обошла Жириновского по количеству голосов.

Сама телеведущая информацию о своей беременности не подтверждала. Ксения Собчак родила первого сына всего чуть более года назад, 18 ноября 2016 года. Ранее сегодня в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщили, что в Волоколамске за медицинской помощью обратились 57 детей, пятерым из них потребовалась госпитализация. Дети жаловались на тошноту и головокружение, у одного из них оказалось повышено давление, а еще у четверых появилась сыпь на коже.

По материалам «ДП»