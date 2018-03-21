Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин может снова оказаться под домашним арестом
Петербургский суд 21 марта отменил решение Смольнинского районного суда, который ранее отказался продлить домашний арест совладельца «Юлмарта», петербургского миллиардера Дмитрия Костыгина. Об этом сообщает объединенная служба судов Петербурга.
Пока Костыгин находится на свободе, срок прошлого постановления о домашнем аресте истек 14 февраля. Следователь просил суд первой инстанции, Горсуд, продлить меру пресечения до 14 марта для проведения следственных мероприятий. Однако получил отказ. «Суд апелляционной инстанции не может принимать никаких новых доказательств, ранее не исследованных судом первой инстанции. Это азы процесса. Тем не менее сегодня в городском суде следователь ходатайствовал о приобщении к делу справки о проведении еще 30 октября 2017 года оперативных мероприятий по установлению места нахождения одного из свидетелей», — заявил адвокат миллиардера, партнер Pen&Paper Алексей Добрынин.
Он отметил, что справка, по мнению следователя, опровергает вывод Смольнинского суда о неэффективности проведенного расследования. Добрынин собирается обжаловать сегодняшнее решение Горсуда. Сам Дмитрий Костыгин назвал решение Горсуда абсолютно нелогичным. «Видимо, размахивать дубинкой нашим оппонентам все-таки более свойственно, чем дискутировать цивилизованно, за столом переговоров. И хотят они чего-то иррационального, а не скорейшего урегулирования ситуации», — приводит слова миллиардера его представитель.
Как напоминает представитель, недавно бизнесмен начал переговоры по привлечению стороннего инвестора в «Юлмарт», том числе для решения вопросов с кредиторами. В судебном заседании он участия не принимал — находился в этот момент на встрече с инвесторами. Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин проходит по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. По версии следствия, при заключении со Сбербанком кредитного договора на 1 млрд рублей бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта» и не сообщил о наличии просроченных обязательств перед другими кредиторами.
Уголовное дело против совладельца «Юлмарта» было заведено по заявлению Сбербанка. Дмитрий Костыгин находился под домашним арестом с октября 2017 года. 14 февраля суд отказал следователям в продлении ареста. Сам Костыгин в интервью изданию «Секрет фирмы» рассказал о том, что в первые 2-3 месяца ареста усиленно изучал уголовно-процессуальный кодекс РФ. После такого чтения бизнесмен пришел к определенным выводам относительно правовой системы страны. «К сожалению, понимаешь, что важнее не вопрос выяснения реальных обстоятельств, а приколы, прихваты, судейско-следовательские и прочее. Дальше ты начинаешь интересоваться вообще состоянием правоохранительной системы: а сколько сидят, а где сидят? Понимаешь, что в системе нет никакого тормоза, хотя обсуждаются какие-то правильные вещи, например, создание института следственных судей. Обсуждается много, происходит мало. Я вообще удивляюсь, что так мало сажают у нас», — рассказал он.
По материалам «ДП»
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