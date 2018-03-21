Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин может снова оказаться под домашним арестом

Он отметил, что справка, по мнению следователя, опровергает вывод Смольнинского суда о неэффективности проведенного расследования. Добрынин собирается обжаловать сегодняшнее решение Горсуда. Сам Дмитрий Костыгин назвал решение Горсуда абсолютно нелогичным. «Видимо, размахивать дубинкой нашим оппонентам все-таки более свойственно, чем дискутировать цивилизованно, за столом переговоров. И хотят они чего-то иррационального, а не скорейшего урегулирования ситуации», — приводит слова миллиардера его представитель.

Как напоминает представитель, недавно бизнесмен начал переговоры по привлечению стороннего инвестора в «Юлмарт», том числе для решения вопросов с кредиторами. В судебном заседании он участия не принимал — находился в этот момент на встрече с инвесторами. Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин проходит по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. По версии следствия, при заключении со Сбербанком кредитного договора на 1 млрд рублей бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта» и не сообщил о наличии просроченных обязательств перед другими кредиторами.

Уголовное дело против совладельца «Юлмарта» было заведено по заявлению Сбербанка. Дмитрий Костыгин находился под домашним арестом с октября 2017 года. 14 февраля суд отказал следователям в продлении ареста. Сам Костыгин в интервью изданию «Секрет фирмы» рассказал о том, что в первые 2-3 месяца ареста усиленно изучал уголовно-процессуальный кодекс РФ. После такого чтения бизнесмен пришел к определенным выводам относительно правовой системы страны. «К сожалению, понимаешь, что важнее не вопрос выяснения реальных обстоятельств, а приколы, прихваты, судейско-следовательские и прочее. Дальше ты начинаешь интересоваться вообще состоянием правоохранительной системы: а сколько сидят, а где сидят? Понимаешь, что в системе нет никакого тормоза, хотя обсуждаются какие-то правильные вещи, например, создание института следственных судей. Обсуждается много, происходит мало. Я вообще удивляюсь, что так мало сажают у нас», — рассказал он.

По материалам «ДП»