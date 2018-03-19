Владимир Путин поставил абсолютный рекорд по голосам на выборах

Президент России Владимир Путин получил поздравления с победой на минувших президентских выборах от нескольких мировых лидеров. Об этом пишет РИА Новости.

Он установил на выборах 18 марта сразу два рекорда - по проценту полученных голосов и по их количеству. Это следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

После обработки 99,84% бюллетеней глава государства получил 76,66% голосов. За него проголосовали 56,206 млн человек. Этот результат превзошел рекорд, установленный Дмитрием Медведевым в 2008 году, он получил свыше 52 млн голосов.

Для сравнения, в 2000 году Путина поддержали 39,585 млн человек, в 2004 - 49,565 млн человек, в 2012 году - 45,602 млн человек.

Поздравительные телеграммы Путину направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Боливии Эво Моралес, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Сербской Милорад Додик.

Тем временем к 7:00 Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней. По предварительным данным, за Путина проголосовали 76,66% избирателей, за Собчак — 1,67%, за Явлинского — 1,04%, за Титова — 0,76%. У Грудинина и Жириновского процент уменьшился до 11,8 и 5,67 соответственно. Сурайкин и Бабурин сохранили показатели — 0,68% и 0,65% соответственно.

По материалам "ДП"