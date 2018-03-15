Жена Аршавина выплатила компенсацию «Аэрофлоту» за дебош в самолете

Алиса Аршавина полностью оплатила расходы компании «Аэрофлот» в связи с задержкой рейса и дополнительным наземным обслуживанием. Спор урегулирован в суде Петербурга.

Как сообщает «Аэрофлот», после инцидента с Аршавиной принято решение о взыскании с нее убытков в судебном порядке. Иск, как следует из публичной картотеки, был зарегистрирован 25 января в Красносельском районном суде Петербурга. Его приняли к производству и назначили к рассмотрению. В типовое течение гражданского дела вмешалась ответчица. Она в полном объеме возместила расходы авиакомпании.

«Денежные средства поступили на счет «Аэрофлота», – подтвердил замгендиректора перевозчика по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

По данным «Фонтанки», к Алисе Аршавиной был заявлен иск о возмещении расходов в сумме 56 тысяч 827 рублей. В качестве ответчика она, с учетом признания проступка, возместит госпошлину в размере 1905 рублей.

Супруга футболиста зарегистрировалась на рейс 6 января 2018 года SU1946 Москва – Алматы из Шереметьево. Самолёт задержался из-за того, что Алиса Аршавина перед взлётом решила поменять дочери подгузник, в связи с чем отказалась сесть и пристегнуться. Бортпроводник сказал девушке, что вернуться к процессу она сможет через 10 минут после взлёта, но это не подействовало, и конфликт продолжился уже в отделе полиции аэропорта. Помимо этого, пассажирка пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя билет у нее был в эконом. Сообщается, что молодая мама отделалась беседой с сотрудниками правоохранительных органов, на свой рейс она уже не попала.

Во время конфликта Алиса Аршавина несколько раз назвала себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж воздушного судна. Ранее СМИ сообщили, что стюардесса рейса, с которого сняли супругу известного футболиста, получила SMS с телефона жены футболиста, текст которого восприняла как угрозы. И в нем упоминалось такое же звание.