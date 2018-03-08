«Mattel» выпустит серию кукол Barbie по образам легендарных женщин

Компания Mattel сообщила о том, что в ближайшее время выпустит кукол Barbie, которые будут напоминать 17 известных женщин. Среди них — художница Фрида Кало, летчица Амелия Эрхарт, режиссер Пэтти Дженкинс, футболистка Сара Гама, боксер Никола Адамс.

«Все эти женщины ломали стереотипы и вдохновляли новые поколения», — говорится в сообщении Mattel. «81% мам во всем мире с волнением смотрят, на кого хотят походить их дочери. Barbie в этой дискуссии придерживается позиции, что это должен быть положительный образ», — указывает компания.

Mattel обещает, что все куклы будут доступны в магазинах, однако при этом не уточняет, когда именно они поступят в продажу. В компании также сообщили, что в комплекте с куклой будет небольшой буклет с рассказом о биографии героини.