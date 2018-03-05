Почему половина браков в России заканчиваются разводом?

Родившись и прожив всю свою жизнь в Петербурге, я наблюдал в нашем любимом городе огромное количество отношений: как семейных, так и тех, которые таковыми не стали. И всегда говорил себе: «как же они (отношения) похожи, и в тоже время, как же они все отличаются друг от друга». Вопрос отношений между полами встает у каждого мужчины. И самое удивительное, что никто точно не может сказать, в каком возрасте это происходит. Вернее, в каком возрасте детства. А вопросы все одни и те же:

1. Как встретить любовь всей своей жизни (или хотя бы большей ее части ). Ну, или просто встретить девушку, которая вызовет в тебе желание сворачивать горы;

2. Как сделать, чтобы эти отношения длились вечность (ну или хотя бы месяц, неделю, или хотя бы продолжились после первого секса);

3. Как добиться того, чтобы отношения приносили радость, чтобы они не затухали, не напрягали, не превращались в обузу.

Когда-то на уроках математики учителя говорили нам, что простые уравнения бывают с одним неизвестным или с двумя неизвестными. Но вопрос отношений между полами – это уравнение со всеми неизвестными.