Европейский университет показал, в каком состоянии ему достался особняк Кушелева-Безбородко

Европейский университет опубликовал на своем официальном сайте фотографии особняка Кушелева-Безбородко в том виде, в котором здание оказалось в распоряжении университета в 1994 году.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что ЕУ оставил здание особняка в «безобразном состоянии».

«Мы готовы поддержать оценку губернатора: Малый мраморный дворец действительно требует больших вложений в ремонт и реставрацию, его текущее состояние вряд ли можно назвать удовлетворительным. Хотя „безобразным“ можно было бы назвать состояние дворца в 1994 году, когда Европейский университет в него въехал», — уточнили в вузе.