Европейский университет показал, в каком состоянии ему достался особняк Кушелева-Безбородко
Европейский университет опубликовал на своем официальном сайте фотографии особняка Кушелева-Безбородко в том виде, в котором здание оказалось в распоряжении университета в 1994 году.
Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что ЕУ оставил здание особняка в «безобразном состоянии».
«Мы готовы поддержать оценку губернатора: Малый мраморный дворец действительно требует больших вложений в ремонт и реставрацию, его текущее состояние вряд ли можно назвать удовлетворительным. Хотя „безобразным“ можно было бы назвать состояние дворца в 1994 году, когда Европейский университет в него въехал», — уточнили в вузе.
В 90-е годы в здании Малого мраморного дворца находился Институт охраны труда, были оборудованы машинные цеха, лаборатории, в одной из частей дворца даже появился надстроенный пятый этаж. Чтобы привести дворец в порядок, университету понадобилось немало времени и сил. «Университет своевременно производил все необходимые ремонтные и реставрационные работы, указанные в охранных обязательствах, и не только - например, чтобы уберечь уникальную библиотеку мы полностью отремонтировали кровлю, следили за состоянием всех коммуникаций. Даже пресловутые пластиковые окна, размещенные в дворовой части, были установлены для того, чтобы поддержать необходимые температурный режим в здании, защитить его от влаги и бактерий», — говорится в сообщении на сайте.
В декабре 2017 года особняк был передан в управление Смольного. Это произошло после того, как Рособрнадзор вновь отказал Европейскому университету в выдаче образовательной лицензии. До этого лицензию заморозили, после чего университет сам отозвал ее для получения новой. Мы записали монологи студентов ЕУ о причинах отзыва лицензии и закрытии вуза.
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