Россия запретила поставки белорусского молока и молочных продуктов

Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Белоруссии молока и молочной продукции, ссылаясь на то, что ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности, передает Meduza.

Под запрет попали молоко и сливки (в том числе сухие), сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка. Эмбарго наложили с 26 февраля и до момента окончания переговоров с белорусской стороной.

В конце Россельхознадзор отчитался о 376 нарушениях, которые были выявлены при проверке белорусского молока и молочной продукции. В 210 случаях речь шла об остаточном присутствии запрещенных веществ.



