Екатерина Андреева больше не ведет программу «Время»

Вместо Екатерины Андреевой ведущим программы «Время» станет Кирилл Клейменов (заместитель гендиректора, курирующий информационные программы), передает русская служба Би-би-си. Источники агентства уверяют, что Андреева вскоре может перестать быть лицом новостей Первого канала. В пресс-службе Первого канала подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный и ограниченный характер — Андреева остается ведущей на региональных «орбитах» и в субботнем выпуске.

Причина замены ведущей — в новом формате новостей, которые запускаются с понедельника, объяснили в пресс-службе канала.

Андреевой 56 лет, она стала ведущей программы «Время» в 1997 году, и с тех пор является одним из лиц телеканала. Собеседники издания назвали возможными причинами ухода Андреевой трудности с работой в новой студии и сложные отношения с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.