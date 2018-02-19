В России может закрыться больше половины аптек

В России могут закрыть больше половины аптек — это произойдет в случае разрешения супермаркетам продавать безрецептурные лекарства.

Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг по поручению правительства. Авторы инициативы считают, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории медикаментов. На публичном обсуждении законопроекта против него проголосовало 99,55 % представителей рынка.

В свою очередь Минздрав против подобной инициативы — там считают, что ситуация с доступностью лекарств в стране более чем благоприятная, а в продовольственных магазинах не смогут обеспечить нормальные условия хранения препаратов.

Крупнейшая российская аптечная сеть «Ригла», представляющая одноименные аптеки, а также «Будь здоров!» и «Живика», в случае принятия законопроекта может закрыть почти половину из своих 1 086 точек, пожаловался гендиректор сети Александр Филиппов. «Сегодня 743 объекта находятся в непосредственной близости от продуктового ретейла. Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию», — подсчитал топ-менеджер. Более половины объектов компании «Неофарма» (462 аптеки «Неофарма» и «Столичка») тоже могут оказаться под угрозой закрытия, подтвердил гендиректор сети Евгений Нифантьев.