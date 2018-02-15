Бизнесмен Игорь Водопьянов: «Государство – трактор. Надеюсь, что переедет только ногу, но не всего целиком»

Основная версия – пострадал за вольнодумство

«Игорь — парень отвязанный и безбашенный в хорошем смысле. Он яркий. Говорит все что думает. В наше время это вызывает уважение и непонимание. Отдает ли он себе отчет о возможных последствиях? Ведь это может кончиться плохо. Особенно бросается в глаза сарказм в отношении властей. Не исключено, что кто-то на него за эти разговоры обиделся», — говорит один из собеседников «ДП».

«Водопьянов последние несколько лет откровенно симпатизировал оппозиционным движениям. Хотя некоторое время назад, видимо, разочаровался и в соцсетях активность поумерил. Но шлейф остался. Поэтому, когда вчера обсуждали с народом случившееся, основная версия была — образцово-показательная карательно-предупредительная акция для бизнеса. Мол, сидите тихо и, не дай бог, никого не финансируйте. Есть жесткая видимая граница между бизнесом и оппозиционными говорунами. Говорунов не трогают — у них бизнеса нет. Если хочешь играть в политику — будь голым. А миллиардером на деньгах, да с критикой власти выступать — не по-пацански», — добавляет другой собеседник «ДП».

«Игорь скандальный, неформатный диссидент, критик власти. Услышав о его задержании, я вспомнил Полонского (владелец Mirax Group Сергей Полонский. — Ред.) из Mirax. Проблемы у него начались, когда он заигрался: начал сыпать афоризмами типа „у кого нет миллиона, может идти в ж...“ и развесил по Москве билборды со своим лицом. Недавно на улицах Петербурга появились билборды с Водопьяновым, где он с двумя красотками снялся. Когда я их увидел, подумал, что для Игоря это плохо кончится. Это сальность с душком. Не надо черту переходить, провоцируя общественное сознание. В подобного рода делах эмоциональные вещи играют не последнюю роль», — добавляет другой участник рынка. «Заигрался человек. Был активен в текущей ситуации с властями. Где ни попадя резко высказывался. Может, кого обидел», — считает другой игрок рынка.

«Мы все ворчим. Молчать невозможно, поскольку бред на рынке творится. Все с подношениями решают вопросы. А он — борец за правду. Может, схлестнулся с кем-то из чиновников на этой почве», — говорит источник «ДП». «Да, он говорливый. Но если бы хотели заткнуть ему рот, могли бы дать пендель тихо и сильно. Например, остановить проект, выдать требования, которые невозможно решить. А здесь, судя по всему, недоработка силовиков. Опытные люди отложили бы выяснение отношений в публичной плоскости до „после выборов“, поскольку такие истории создают негативный фон, который сейчас никому не нужен», — заключил еще один собеседник «ДП».

Вторая версия — месть

«Во время кризиса 2008 года Игорь довольно грубо обошелся с иностранными инвесторами-кредиторами. Активы сохранил, а долги всем простил. Может, оттуда проблема прилетела. Ведь все в жизни возвращается бумерангом», — философски отмечает собеседник «ДП».

Третья версия — женский след

«Может, здесь какой-нибудь „шерше ля фам“. В этом смысле Игорь в поиске все время. И резкий. Мог ненароком обидеть чью-то даму», — добавил еще один источник.

Четвертая — передел собственности

«Здесь, скорее всего, передел собственности. Так что, думаю, будет развитие истории по отъему бизнеса. Это рутинный процесс, а не послание бизнес-сообществу. Но от этого на душе не легче», — рассуждает еще один участник рынка.

Пятая версия — реальная ошибка в ведении дел

«Похоже, он просто попался. Игорь никогда не скрывал, что решает вопросы не всегда честно. Сам хвастался, что построил бизнес-центр „Лангензипен“ всего за 1 день: у него разрешение на строительство и разрешение на ввод этого объекта вышли с интервалом в один день. В принципе без нарушений работать в стройке невозможно. И все, кто работает, — нарушают. Но почему задержали именно его? Может, перестал платить кому-то или просто не его день был. Думаю, ничем плохим для него эта история не закончится. Пошумят и забудут», — делится еще одной версией собеседник «ДП».

«Бизнесмены давали, дают и будут давать взятки. Но система, которая зачастую фактически вынуждает их поступать таким образом, рано или поздно может сыграть против них. Такая ситуация вдвойне мешает не то что улучшать инвестиционный климат, но хотя бы поддерживать его на текущем уровне. Не секрет, что уголовные дела, которые заводятся на бизнесменов, используются как способ давления на бизнес или инструмент для его отъема», — делится другой участник рынка.

Напомним, что некоторое время назад УК «Теорема» удалось изменить статус земли промпредприятий «Химволокно» и «Пластполимер» на Охте, теперь здесь можно возвести 500 тыс. м2 жилья. Также Смольный поменял зону в правилах землепользования и застройки для участка площадью 92 га в Петергофе — здесь разрешили строить не только рекреационные объекты и гостиницы, но и дачи. Но основными активами «Теоремы» остается коммерческая недвижимость: компания управляет объектами общей площадью 176,6 тыс. м2.

По материалам «ДП»

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