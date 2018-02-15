На AliExpress пройдет большая распродажа в честь китайского Нового года

В ночь на 16 февраля китайские онлайн-магазины устроят распродажу в честь Нового года по восточному календарю. Так, на AliExpress технику, предметы для дома, одежду и многое другое можно купить со скидкой до 60 %.

Большая часть магазинов в Китае закроется на новогодние каникулы до 2 марта, но Aliexpress продолжит работу: возможно лишь увеличение срока доставки.

Согласно восточной традиции, официально год желтой собаки наступит в пятницу, 16 февраля.