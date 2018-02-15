На AliExpress пройдет большая распродажа в честь китайского Нового года
В ночь на 16 февраля китайские онлайн-магазины устроят распродажу в честь Нового года по восточному календарю. Так, на AliExpress технику, предметы для дома, одежду и многое другое можно купить со скидкой до 60 %.
Большая часть магазинов в Китае закроется на новогодние каникулы до 2 марта, но Aliexpress продолжит работу: возможно лишь увеличение срока доставки.
Согласно восточной традиции, официально год желтой собаки наступит в пятницу, 16 февраля.
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