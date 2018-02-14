«Возвышение женщин — симптом упадка»: Владислав Сурков поделился гипотезой о закате стран

Помощник президента России Владислав Сурков в колонке для журнала «Русский пионер» ко Дню всех влюбленных рассказал о существовании «не афишируемой», но широко распространенной гипотезы. Ее суть, по словам Суркова, состоит в том, что возвышение женщин — это симптом упадка.

Сурков несколько абстрагировался от этой теории, отметив, что затрудняется судить о ее верности или неверности. «Ее сторонники, впрочем, упрямы и, как им кажется, располагают доводами и примерами. Так, Аристотель объяснял падение Спарты непомерно возросшим влиянием „слабого“ пола», — напоминает в своей колонке чиновник.

Принятие христианства Еленой, матерью императора Константина, ознаменовало крах языческой Римской империи, продолжает помощник президента. На Елизавете Первой пресеклась династия Тюдоров, а при королеве Виктории британская монархия окончательно лишилась властных функций и переключилась на оказание ритуальных и церемониальных услуг. Кроме того, «женский султанат» считается многими историками точкой надлома и начала деградации Блистательной Порты, указывает Сурков.

«Восемнадцатый — „бабий“ — век при всем его внешнем блеске нанес непоправимый урон российскому абсолютизму. Эпоха Анны, Елизаветы и двух Екатерин отличилась чередой дворцовых переворотов, разгулом шляхты, фаворитизмом. И немыслимым прежде делом — убийством самодержца, да не одного, а двух (мужского, само собой, пола), что привело к десакрализации самодержавия», — замечает Владислав Сурков.

Он добавляет, что Российскую империю развалила не Александра Федоровна, а Советский Союз — не Раиса Максимовна, но о них «неизбежно вспоминают в разговорах о последних днях Империи и Союза». Сурков выразил мнение, что политические системы призывают женщин, когда «выдыхаются» после бурного роста, а правление женщин напоминает уход за больным и «пустые хлопоты в безнадежной клинической ситуации». Впрочем, Сурков уверен, что мужчины, несмотря на уход в тень, создают новую реальность: цифровую экономику, инновационную войну, превращение хакеров в господствующее сословие, новые системы ценностей. «В общем, завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно — мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно», — заключает он.

По материалам «ДП»