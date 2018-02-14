Как пары живут 40, 50 и 60 лет вместе

Дмитриевы Валерий Викторович и Ольга Васильевна

Вместе 50 лет

Валерий Викторович: Я учился в высшем военно-морском училище имени Дзержинского, в Адмиралтействе вместе с братом Ольги Геной. Как-то после третьего курса он предложил мне: «Лера, а не хочешь ли ты поехать со мной на Черное море к родственникам в местечко между Гаграми и Адлером?»

– А что там?

– Море, дом, вино, девочки.

Ну, почему бы и нет, согласился. Добрался до места только к двум часам ночи, открываю калитку и вижу в окне три женские мордочки. Одна из них в розовой кофточке, меня как молнией сразу ударило. Да, думаю, это она.

Ольга Васильевна: в то наше первое лето мы отдыхали вместе три недели и к концу этого срока поняли, что хотим быть вместе. Потом мы долго встречались на расстоянии – я училась в педагогическом институте в Пскове. Мы приезжали друг другу, писали письма, все они у нас сохранились.

Валерий Викторович: к пятому курсу начали женихаться одногруппники, приближался выпуск, распределение. Да и мы уже понимали, что все всерьез. И мы с ее братом и его девушкой пошли в ЗАГС на набережной Красного флота, тогда у нас это был первый дворец бракосочетания. Нас не хотели пускать, там очередь, сказали: «Приходите летом». А мы говорим: «Нам в плаванье». И со скрипом нас поставили на 19 апреля.

Ольга Васильевна: Потом Валера служил на Севере, я еще год училась, и в середине последнего курса я родила дочь. За этот год мы виделись всего два раза. Конечно, тосковала, но у меня была цель получить образование, поэтому сердечные дела пришлось отодвинуть на второй план. А после выпуска я полетела к нему в поселок Дровяное. Там мы прожили два года. Были свои трудности, полярная ночь, полярный день, часто я оставалась одна, потому что супруг уходил в море по своим офицерским делам. Через некоторое время у нас заболел ребенок, и пришлось отправить ее в Петербург к родителям.

Валерий Викторович: я уходил в плаванье надолго, самое большее – на два месяца. Ходили на морском буксире в районы дежурства наших подводных лодок без захода куда-либо, так что и в шторм попадали. Потом по водолазной болезни я демобилизовался, и мы вернулись в Петербург. Устроились у моих родителей на проспекте Космонавтов в маленькой хрущевке: две комнаты, мама, папа, я, Оля. Но у нас наступил долгожданный период стабильности.

Ольга Васильевна: Я устроилась работать в 525 школу с английский уклоном, с ней у меня связано 20 лет жизни. Родился второй ребенок. Конечно, все не было гладко. Но у нас в основе всегда была любовь – друг к другу и детям. Это потенциал, который помогает преодолевать трудности, и чем его больше, тем проще.

Валерий Викторович: Без ссор ни одна семья не обходится, но мы стремились не утрировать причины, стараться обнулить их, не концентрироваться на деталях, не вспоминать старые обиды. Накручивать можно до бесконечности, а нужно отрезать. Если хочешь, чтобы семья развивалась, нельзя зацикливаться. Иногда в некоторых семьях, особенно по молодости, партнеры пытаются переделать друг друга, а мы всегда старались принимать друг друга такими, какие есть. Люди разные, у каждого свои преимущества, на это нужно опираться.

Ольга Васильевна: Чудес не бывает, человека не изменить. Нужно учиться жить вместе, исходя из того, что есть. Мы стремились к тому, чтобы у каждого была своя жизнь, круг друзей, отдельные интересы, личное пространство, которое нужно уважать. И, конечно, нужно знать черту, за которую нельзя заступать. Это оскорбления, удары ниже пояса. Есть вещи, которые нельзя простить, и об этом важно помнить. Включается интуиция, которая в какой-то момент говорит тебе: «Стоп». Да, поругаться можно, но нужно оставлять себе путь к отступлению и компромиссу.